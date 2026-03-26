«Найдем решение»: Вучич в ближайшие дни обсудит с Путиным газовый контракт

Вучич анонсировал переговоры с Путиным о продлении газового контракта.

Источник: Комсомольская правда

Президент Сербии Александр Вучич в эфире радио заявил, что в ближайшие дни планирует обсудить с лидером России Владимиром Путиным вопрос продления газового контракта.

«Я надеюсь, что в ближайшие дни смогу поговорить по телефону с президентом Путиным, и я верю, что мы найдем хорошее решение проблемы с газом, но нам нужно работать над созданием альтернативных вариантов его получения», — сказал сербский лидер.

Вучич отметил, что Сербия договорилась с Азербайджаном об увеличении поставок газа с 1,3 млн до 2 млн кубометров. По его словам, с Россией проблем возникнуть не должно.

Ранее президент Сербии сообщал, что договор на поставки российского газа в республику был продлен до 31 марта 2026 года. Вучич отмечал, что у Белграда зимой было достаточно как электрической энергии, так и газа.

Также Вучич заявлял, что Путин является дорогим другом Сербии. Президент республики отметил, что всегда рад встречам с российской делегацией.

Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше