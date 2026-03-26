Госпошлина в 60 тысяч против переговоров: Как решить спор по ЖКХ в разы дешевле и быстрее

Нужно зафиксировать нарушение качества или перерыв, добиться регистрации обращения в аварийно диспетчерской службе, проведения проверки и оформления акта с датой, временем и параметрами услуги, а при срыве проверки составить акт в отсутствие исполнителя с подписью жильцов и председателя совета дома. Этот пакет нужен не только для суда, он резко усиливает позицию на переговорах, потому что спор перестаёт быть обменом эмоциями и превращается в разговор по фактам, и медиатор как раз помогает сторонам использовать акт как общую опору для соглашения о перерасчёте и о том, что и к какому сроку делает управляющая организация.