Главный онколог Минздрава назвал первые признаки рака кожи

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Новые или изменяющиеся образования на коже, а также длительно сохраняющиеся симптомы, которые не имеют понятного объяснения, могут быть признаком рака, сообщил в интервью РИА Новости главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.
«Поводом для обращения к врачу должны быть любые новые или изменяющиеся образования на коже и слизистых, а также симптомы, которые сохраняются длительно и не имеют понятного объяснения», — рассказал специалист.
Он отметил, что особенно важно обращать внимание на появление новой родинки. Нужно следить за изменением ее формы, цвета и размера.
«Принцип простой: если образование заметно меняется, то его нужно показать специалисту», — пояснил Каприн.
По словам онколога, существует установленная связь между числом невусов и риском развития меланомы. Люди с множественными пигментными образованиями относятся к группе повышенного внимания и должны регулярно проходить дерматоскопическое обследование.
«Само по себе наличие родинок совсем не означает, что человек обязательно заболеет. Важна совокупность факторов — фототип кожи, интенсивное ультрафиолетовое воздействие, наследственная предрасположенность», — заключил врач.