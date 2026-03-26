WSJ: Наземная операция США в Иране может начаться в ближайшее время

США в скором времени могут начать наземную операцию в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты могут в ближайшее время начать наземную операцию на территории Ирана. Об этом пишет пишет The Wall Street Journal.

Как минимум 3 республиканца в Конгрессе США решительно намекают на то, что наземная операция в Иране уже запланирована.

Издание уточняет, что наземная операция США в Иране может начаться уже в ближайшее время.

По уточнениям автора статьи, в числе конгрессменов — также председатели Комитета Палаты представителей США по вооруженным силам и Сената.

Агентство Tasnim писало, что если Соединенные Штаты приступят к наземной военной операции в Иране, Тегеран перекроет проход через Баб-эль-Мандебский пролив. Как заявил источник, Баб-эль-Мандебский пролив является одним из стратегических узлов мирового судоходства.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что эскалация войны против Ирана станет для США катастрофой.

