Драма в Любекской бухте: огромного кита пытаются спасти в Балтике из сетей

В Любекской бухте на севере Германии развернулась настоящая драма: горбатый кит длиной 10 метров запутался в рыболовных сетях и не может сдвинуться с места.

В Любекской бухте на севере Германии развернулась настоящая драма: горбатый кит длиной 10 метров запутался в рыболовных сетях и не может сдвинуться с места. Спасатели уже два дня пытаются помочь животному, но пока безуспешно.

По словам ученых, кит мог сбиться с пути во время миграции и оказался на песчаной отмели, где застрял из-за запутавшихся сетей. Даже ночной прилив не помог ему выбраться из ловушки. Спасательные операции включают различные методы, такие как создание волн с помощью лодок и попытки развернуть кита в сторону фарватера.

Береговая охрана оцепила район происшествия, призывая людей не подходить близко к животному, чтобы не увеличивать его стресс. Состояние кита ухудшается с каждым часом: холодная и недостаточно соленая вода Балтийского моря значительно снижает шансы на его спасение. Несмотря на это, команды спасателей продолжают прилагать усилия для помощи несчастному существу.

«Спасение кита — это наша первоочередная задача, и мы делаем все возможное, чтобы помочь ему», — отмечает один из участников операции.

Команда продолжает работать над спасением кита, надеясь на положительный исход ситуации.

Ранее стая косаток потопила судно с туристами у берегов Португалии.