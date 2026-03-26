Машков пожаловался Путину на запрет постановок от наследников Булгакова

Машков сообщил о проблемах с постановками из-за запретов наследников авторов.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые наследники авторов, покинувшие Россию, запрещают ставить спектакли по их произведениям в российских театрах. Об этом заявил глава Союза театральных деятелей Владимир Машков на заседании совета по культуре.

Актер отметил, что в прошлом году возникла правовая неопределенность при постановке пьесы Александра Володина «С любимыми не расставайтесь». Проблемы также возникают с постановками произведений Михаила Булгакова.

Художественный руководитель Театра Табакова рассказал, что наследники отказываются давать права на использование произведений.

«Мы проводили все необходимые консультации с Министерством юстиции, просим дать поручение рассмотреть этот сложный вопрос и представить предложения по изменению действующего законодательства», — обратился Машков к президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее KP.RU сообщал, что Путин поддержал проблему. По его словам, хотя наследники имеют определенные права, они иногда злоупотребляют ими. Президент предложил изучить нормативную базу и отреагировать на ситуацию.