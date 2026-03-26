В Балтийском море уже двое суток пытаются спасти кита, запутавшегося в сетях

В Любекской бухте на севере Германии развернулась спасательная операция: огромный горбатый кит длиной около 10 метров запутался в рыболовных сетях и застрял на песчаной отмели. Даже ночной прилив не помог животному освободиться. Об этом стало известно в среду, 25 марта.
Спасатели уже двое суток применяют различные методы, чтобы вызволить кита — от создания волн лодками до попыток развернуть его в сторону фарватера, однако пока безуспешно. Берег оцеплен полицией, людей просят не подходить близко, чтобы не усиливать стресс у животного.
Состояние кита ухудшается: из-за холодной и недостаточно соленой воды Балтийского моря шансы на его спасение невелики. Тем не менее спасатели продолжают попытки помочь животному, передает Telegram-канал Shot.
6 марта стало известно, что 55 китов выбросились на берег Шотландии — причиной стали слишком тяжелые роды самки. Несколько десятков китов на пляже Трейг-Мор обнаружил местный житель. Позже на место прибыли сотрудники Британской службы спасения морских животных (BDLMR).