Стоимость форварда «Зенита» Дурана снизилась на семь миллионов евро

После снижения трансферная стоимость колумбийца оценивается в 25 млн евро, следует из обновлённых данных. Сейчас Дуран делит первое место среди самых дорогих игроков Российской премьер-лиги. В списке с ним находятся полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян.
Ранее московский ЦСКА объявил о переходе бразильского защитника Матеуса Рейса из лиссабонского «Спортинга». Контракт 30-летнего футболиста с армейским клубом рассчитан до июня 2029 года с опцией продления ещё на один сезон. Он будет выступать под вторым номером.
