Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоимость форварда «Зенита» Дурана снизилась на семь миллионов евро

Стоимость нападающего петербургского «Зенита» Джона Дурана снизилась на 7 млн евро. Об этом сообщает портал Transfermarkt. Футболист перешёл в клуб в зимнее трансферное окно на правах аренды. На момент перехода его оценивали в 32 млн евро.

Источник: Life.ru

После снижения трансферная стоимость колумбийца оценивается в 25 млн евро, следует из обновлённых данных. Сейчас Дуран делит первое место среди самых дорогих игроков Российской премьер-лиги. В списке с ним находятся полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян.

Одновременно в лиге зафиксировали рост стоимости других игроков. Полузащитник Джон Джон после перехода в «Зенит» подорожал на 5 млн евро. Также увеличилась оценка хавбека «Динамо» Бителло и игрока ЦСКА Кирилла Глебова.

Ранее московский ЦСКА объявил о переходе бразильского защитника Матеуса Рейса из лиссабонского «Спортинга». Контракт 30-летнего футболиста с армейским клубом рассчитан до июня 2029 года с опцией продления ещё на один сезон. Он будет выступать под вторым номером.

