Стоимость форварда «Зенита» Дурана снизилась на семь миллионов евро

Ранее московский ЦСКА объявил о переходе бразильского защитника Матеуса Рейса из лиссабонского «Спортинга». Контракт 30-летнего футболиста с армейским клубом рассчитан до июня 2029 года с опцией продления ещё на один сезон. Он будет выступать под вторым номером.