В России предложили расширить систему ОМС: это коснется беременности

В Госдуме предложили сделать послеродовую реабилитацию женщин бесплатной по ОМС. С подобной инициативой выступила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
Текст обращения на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко находится в распоряжении РИА Новости.
В предлагаемую программу послеродового восстановления по ОМС могут войти: наблюдение у профильных специалистов (гинеколог, терапевт, эндокринолог, диетолог и др.), психологическая помощь для профилактики послеродовой депрессии, а также физиотерапия.
Планируется также бесплатное обеспечение витаминами и возможность эстетического восстановления при доказанной эффективности и безопасности.
На днях в ГД РФ предложили разрешить семейную ипотеку с 12-й недели беременности.