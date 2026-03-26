Минфин исключил введение нового налога на банковские операции в ближайшее время

Минфин России в настоящее время не рассматривает введение дополнительного налогообложения банковских операций. Об этом в среду, 25 марта, сообщил статс-секретарь, заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.

По его словам, ведомство продолжает мониторить правоприменение изменений, принятых в прошлом году. Решения о необходимости корректировок будут приниматься осенью.

— На данный момент какие-то дополнительные обложения НДС банковских операций мы не планируем, — цитирует Сазанова ТАСС.

В этот же день президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит ограничения на вывоз наличных на сумму свыше 100 тысяч долларов в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

19 марта Сазанов сообщил, что Министерство финансов России рассматривает возможность постепенного введения НДС на иностранные товары с маркетплейсов. Итоговый вид налоговой нагрузки пока остается на рассмотрении правительства.

Еще 14 января Министерство финансов РФ решило отменить льготный режим налога на добавленную стоимость (НДС) для обслуживания банковских карт.