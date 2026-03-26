Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России изменили правила отсрочки для призывников: подробности

Правительство разрешило военкоматам принимать решение об отсрочке без явки.

Источник: Комсомольская правда

Военкоматам разрешили давать отсрочку и освобождать от службы без личного участия призывника при наличии достаточных оснований. Об этом говорится в соответствующем постановлении.

«…Соответствующее решение может быть принято без личной явки призывника на заседание призывной комиссии», — говорится в тексте постановления.

Ранее отсрочка или освобождение от военной службы без личной явки были доступны только для ограниченного круга граждан. Среди них, например, граждане с двумя и более детьми, обучающиеся очно, имеющие ученую степень и другие.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о круглогодичном призыве на срочную службу. Согласно новым правилам, медицинское освидетельствование будет проводиться в течение всего года, а не только в периоды призывных кампаний.