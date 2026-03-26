В России изменили правила отсрочки для призывников: подробности

Военкоматам разрешили давать отсрочку и освобождать от службы без личного участия призывника при наличии достаточных оснований. Об этом говорится в соответствующем постановлении.
«…Соответствующее решение может быть принято без личной явки призывника на заседание призывной комиссии», — говорится в тексте постановления.
Ранее отсрочка или освобождение от военной службы без личной явки были доступны только для ограниченного круга граждан. Среди них, например, граждане с двумя и более детьми, обучающиеся очно, имеющие ученую степень и другие.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о круглогодичном призыве на срочную службу. Согласно новым правилам, медицинское освидетельствование будет проводиться в течение всего года, а не только в периоды призывных кампаний.