В Бангладеш пассажирский автобус упал в реку, 18 человек погибли

В Бангладеш при падении автобуса в воду погибли двое детей и десять женщин.

Источник: Комсомольская правда

В Бангладеш пассажирский автобус упал в реку, в результате чего погибли как минимум 18 человек. Об этом сообщает The Daily Star.

Трагедия произошла, когда автобус подъезжал к парому. Водитель потерял управление, и транспортное средство сорвалось с понтона, оказавшись в воде.

«Первоначально были обнаружены два тела. Позже, в 23:50, спасательное судно “Хамза” подняло затонувший автобус, в ходе чего были найдены еще 16 тел», — говорится в сообщении.

На момент аварии в автобусе находилось не менее 40 пассажиров. По данным издания, среди погибших двое детей и десять женщин. Силы спасателей продолжают работать на месте происшествия.

Ранее KP.RU сообщал, что в аварии с микроавтобусом на Пхукете погибла россиянка, еще 11 туристов из России получили травмы. Транспортное средство потеряло управление и врезалось в столб электропередачи. Пострадавшие получили первую помощь и были госпитализированы.