В Бангладеш пассажирский автобус упал в реку, 18 человек погибли

В Бангладеш пассажирский автобус упал в реку, в результате чего погибли как минимум 18 человек. Об этом сообщает The Daily Star.
Трагедия произошла, когда автобус подъезжал к парому. Водитель потерял управление, и транспортное средство сорвалось с понтона, оказавшись в воде.
«Первоначально были обнаружены два тела. Позже, в 23:50, спасательное судно “Хамза” подняло затонувший автобус, в ходе чего были найдены еще 16 тел», — говорится в сообщении.
На момент аварии в автобусе находилось не менее 40 пассажиров. По данным издания, среди погибших двое детей и десять женщин. Силы спасателей продолжают работать на месте происшествия.
