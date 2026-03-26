В Бангладеш пассажирский автобус упал в реку, 18 человек погибли

Ранее KP.RU сообщал, что в аварии с микроавтобусом на Пхукете погибла россиянка, еще 11 туристов из России получили травмы. Транспортное средство потеряло управление и врезалось в столб электропередачи. Пострадавшие получили первую помощь и были госпитализированы.