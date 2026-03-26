У «ЛизаАлерт» есть версии о месте несчастного случая с Усольцевыми

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Члены поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» имеют предположения о том, где мог произойти несчастный случай с семьей Усольцевых, однако проверить их можно будет только когда сойдет снежный покров, рассказал в интервью ТАСС глава отряда Григорий Сергеев.
«Конечно, у них есть с собой куча металлических предметов. Они собрались в короткий такой походик, как минимум, там ключи от машины, брелок, еще что-то. Это все можно найти при помощи беспилотника. Теоретически. На практике мы там, где мы находимся, в точке, где за 11 суток мы этого сделать не смогли. У нас есть предположение основных зон, где мог произойти несчастный случай», — сказал Сергеев.
Он подчеркнул, что и зима внесла свои коррективы — члены отряда могли под снегом пропустить людей.
«В последние дни поиска снега в некоторых точках было по колено. Даже по рельефу этого снега мы не скажем, если там кто-то лежит. Но есть несколько основных мест наших предположений, в которых можно работать только с исчезнувшим снежным покровом», — говорит Сергеев.
Активные поиски семьи начались после того, как Ирина Усольцева не вышла на работу. Следователи осмотрели машину семьи, где не нашли туристического снаряжения. В автомобиле была найдена крупная сумма денег. Установлено, что члены семьи были в легкой одежде, а по дороге на гору их видели двое туристов. Телефон главы семьи Сергея Усольцева в последний раз был в сети вечером в день пропажи.
Первым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. На место выезжали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения следственных действий и установления обстоятельств произошедшего.
Полный текст интервью будет опубликован 27 марта.