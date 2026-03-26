Мирошник призвал ужесточить наказание за военные преступления Украины

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в среду, 25 марта, заявил о необходимости ужесточения механизмов наказания за военные преступления, совершаемые киевским режимом.
— Совершаемое сегодня большое количество военных преступлений нуждается в эффективном механизме реагирования и преследования, — пояснил дипломат.
По его словам, такие механизмы должны быть «более жесткими, более мобильными, маневренными». Он подчеркнул, что противник должен четко знать: ни одно совершенное преступление не останется без наказания.
По словам Мирошника, преступления киевского режима часто расследуются заочно, и для неотвратимости наказания необходимы жесткие механизмы реагирования. Вопрос о том, будет ли это достигнуто за счет снятия моратория на смертную казнь или иными способами, он назвал «вопросом для законодателей и политиков», передает ТАСС.
В этот же день официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что издевательства над российскими военнопленными со стороны киевского режима достигли чудовищных масштабов. Подобные преступления не обладают сроком давности и потребуют ответственности как руководителей, так и исполнителей.