ТАСС: Гребенщикову может грозить дело после получения гражданства Британии

Гребенщиков был внесен в реестр иноагентов в июне 2023 года. Как поясняли в Минюсте России, музыкант давал концерты за рубежом с целью оказания финансовой помощи Украине, выступал против специальной военной операции и получал поддержку от иностранных источников. Тогда же отмечалось, что Гребенщиков проживает за пределами России.