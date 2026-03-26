ТАСС: Гребенщикову может грозить дело после получения гражданства Британии

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Уголовная ответственность может грозить музыканту Борису Гребенщикову (признан в России иноагентом) в случае неуведомления им МВД о получении гражданства Великобритании. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«В случае неуведомления Гребенщиковым уполномоченных органов о получении иностранного гражданства и сохранении российского гражданства он может быть привлечен к ответственности, в том числе уголовной», — сказал собеседник агентства.
По его словам, идет проверка, поступило ли уведомление от музыканта о получении гражданства Великобритании.
Гребенщиков был внесен в реестр иноагентов в июне 2023 года. Как поясняли в Минюсте России, музыкант давал концерты за рубежом с целью оказания финансовой помощи Украине, выступал против специальной военной операции и получал поддержку от иностранных источников. Тогда же отмечалось, что Гребенщиков проживает за пределами России.