Правительство упростило процедуру предоставления отсрочки призывникам

Правительство России внесло изменения в Положение о призыве на военную службу, разрешив военкоматам принимать решения об отсрочке или освобождении от призыва без личной явки гражданина. Соответствующее постановление во вторник, 24 марта, подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно новым правилам, если в реестре воинского учета содержатся достаточные сведения для принятия обоснованного решения, призывная комиссия может освободить гражданина от исполнения воинской обязанности или предоставить ему отсрочку без его личного присутствия.
Ранее такая возможность действовала только для отдельных категорий призывников: имеющих двух и более детей, обучающихся на очной форме обучения, обладающих ученой степенью, а также для некоторых других групп граждан. Теперь же решение может быть принято автоматически при наличии всех необходимых данных в электронных системах воинского учета, следует из документа.
10 марта стало известно, что Государственная дума собирается ужесточить законодательство о военной службе, поменяв правила судебного обжалования решений военкоматов о призыве.