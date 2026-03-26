Биолог рассказал, как обезопасить себя от укуса клеща

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Наиболее эффективным способом защиты от укуса клеща является использование репеллентов любых видов — все они работают, сообщил РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
«Что касается алгоритма того, как себя обезопасить от укуса, здесь все достаточно просто и понятно. Наиболее эффективно работают репелленты — это вещества, отпугивающие клещей. Их сейчас можно приобрести колоссальное разнообразие, все они работают. Главное, пользоваться ими согласно инструкции», — сказал Марьинский.
Он добавил, что для дополнительной защиты следует заправлять низ брюк в носки и при этом также наносить репелленты на одежду верхней половины тела.