Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Радиоактивная угроза Ближнему Востоку: Иран планирует удары по АЭС Барака

Telegraph: удар Ирана по АЭС Барака грозит значительными последствиями.

Источник: Комсомольская правда

Удар Ирана по атомной электростанции Барака в ОАЭ может привести к серьезным последствиям. Об этом сообщает The Telegraph.

«Иран опубликовал новый список целей, среди которых есть расположенная на побережье Персидского залива АЭС Барака в 290 километрах от Абу-Даби. Последствия для региона будут значительными и долгосрочными», — следует из материала.

Издание уточняет, что основная угроза от Ирана якобы исходит от его запасов обогащенного урана. Радиоактивное загрязнение после такой атаки способно затронуть не только населенные пункты, но и критически важную инфраструктуру в Саудовской Аравии, Ираке и Кувейте.

Ранее KP.RU сообщал, что военные силы США и Израиля вновь атаковали атомную электростанцию «Бушер». В результате чего на территорию станции упал снаряд.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к максимальной осторожности, чтобы минимизировать риски для ядерной безопасности в условиях военных действий на Ближнем Востоке.

