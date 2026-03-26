КСИР заявил об уничтожении всех американских военных баз на Ближнем Востоке

По его словам, все американские командиры и военнослужащие покинули территории баз.
— Учитывая, что все американские базы в регионе уничтожены, командиры и военнослужащие США бежали и укрылись в убежищах за пределами баз, и мы ведем их поиск, — цитирует Зольфагари агентство.
В этот же день иранские военные сообщили о ракетном ударе по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln.
Это уже третий раз, когда Иран утверждает, что атаковал этот корабль. Первый раз был 1 марта. Тогда КСИР сообщил, что авианосец подвергся нападению с использованием четырех баллистических ракет. Второй раз произошел через четыре дня.
24 марта сообщалось, что Израиль и Соединенные Штаты нанесли новый удар по АЭС «Бушер» на юго-западе Ирана. Снаряд упал на территории станции.
Также в СМИ появилась информация, что Министерство войны США собирается развернуть около 3000 десантников на Ближнем Востоке. При этом, по информации журналистов, окончательное решение о размещении американских войск в Иране еще не принято.