КСИР заявил об уничтожении всех американских военных баз на Ближнем Востоке

Иранские военные уничтожили все военные базы США на Ближнем Востоке. ООб этом в среду, 25 марта, заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Зольфагари. Его слова приводит иранское агентство Tasnim.

Иранские военные уничтожили все военные базы США на Ближнем Востоке. ООб этом в среду, 25 марта, заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Зольфагари. Его слова приводит иранское агентство Tasnim.

По его словам, все американские командиры и военнослужащие покинули территории баз.

— Учитывая, что все американские базы в регионе уничтожены, командиры и военнослужащие США бежали и укрылись в убежищах за пределами баз, и мы ведем их поиск, — цитирует Зольфагари агентство.

В этот же день иранские военные сообщили о ракетном ударе по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln.

Это уже третий раз, когда Иран утверждает, что атаковал этот корабль. Первый раз был 1 марта. Тогда КСИР сообщил, что авианосец подвергся нападению с использованием четырех баллистических ракет. Второй раз произошел через четыре дня.

24 марта сообщалось, что Израиль и Соединенные Штаты нанесли новый удар по АЭС «Бушер» на юго-западе Ирана. Снаряд упал на территории станции.

Также в СМИ появилась информация, что Министерство войны США собирается развернуть около 3000 десантников на Ближнем Востоке. При этом, по информации журналистов, окончательное решение о размещении американских войск в Иране еще не принято.

