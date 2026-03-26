Предвестник катастроф: во Вьетнаме на берегу моря нашли гигантского сельдяного короля

Во Вьетнаме на побережье провинции Ламдонг была обнаружена редкая глубоководная рыба, которая считается предвестником катастроф. Об этом сообщает Vietnam.vn.
На берег выбросило сельдяного короля длиной около четырех метров. Издание уточняет, что эти рыбы редко встречаются с людьми. Ее нашли 22 марта в прибрежной зоне Динь Тхай Тхим.
Сельдяные короли обитают на глубине более 900 метров. По данным газеты, их появление у берега — крайне редкое явление. Рыбы обладают вытянутым телом, напоминающим змею. Они могут достигать длины до 11 метров.
