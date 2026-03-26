Россиянам рассказали о максимальном размере страховой пенсии

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Максимальный размер страховой пенсии не может превышать 67 тыс. рублей. Чтобы получить такую выплату, необходимо набрать 400 пенсионных баллов. Об этом сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«Максимальная страховая пенсия может быть в пределах 67 тыс. Для этого нужно набрать 400 пенсионных баллов: это 40 лет стажа при зарплате свыше 250 тыс. рублей в месяц», — сказал Сафонов.
Эксперт уточнил, что максимальный размер, близкий к 70 тыс. рублей, может быть только в северных регионах.
Кроме этого, он добавил, что, например, летчики-испытатели могут получать более 100 тыс. рублей, однако это считается социальной пенсией за выслугу лет, а не страховой. Для получения такого размера пенсии необходим стаж 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, а также зарплата в размере более 120 тыс. рублей, сказал Сафонов.
Что касается военнослужащих, то пенсию в 100 тыс. рублей могут иметь только генерал-полковники и генералы армии, уточнил эксперт.