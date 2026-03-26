Британские военнослужащие получили право задерживать в территориальных водах страны корабли так называемого «теневого флота». Об этом заявили в канцелярии со ссылкой на распоряжение премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
«Премьер-министр согласился с тем, что Вооруженные силы Великобритании и сотрудники правоохранительных органов теперь смогут перехватывать суда, подпавшие под санкции Великобритании и следующие транзитом через британские воды», — говорится в документе.
Как отмечается, британские власти намерены закрыть проход через Ла-Манш для кораблей, попадающих под санкционные ограничения.
В канцелярии Стармера добавили, прежде чем приступить к задержанию судна, британские военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов будут изучать каждый случай отдельно и консультироваться с профильными специалистами.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ЕС так часто прибегает к термину «теневой флот», которого нет в международном морском праве, потому что европейские чиновники пытаются заставить мир подчиняться их вторичным санкциям.