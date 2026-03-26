Стармер разрешил ВС Британии задерживать суда теневого флота

В Британии намерены закрыть проход через Ла-Манш для кораблей, попадающих под санкции.

Источник: Комсомольская правда

Британские военнослужащие получили право задерживать в территориальных водах страны корабли так называемого «теневого флота». Об этом заявили в канцелярии со ссылкой на распоряжение премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

«Премьер-министр согласился с тем, что Вооруженные силы Великобритании и сотрудники правоохранительных органов теперь смогут перехватывать суда, подпавшие под санкции Великобритании и следующие транзитом через британские воды», — говорится в документе.

Как отмечается, британские власти намерены закрыть проход через Ла-Манш для кораблей, попадающих под санкционные ограничения.

В канцелярии Стармера добавили, прежде чем приступить к задержанию судна, британские военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов будут изучать каждый случай отдельно и консультироваться с профильными специалистами.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ЕС так часто прибегает к термину «теневой флот», которого нет в международном морском праве, потому что европейские чиновники пытаются заставить мир подчиняться их вторичным санкциям.

Узнать больше по теме
Пролив Ла-Манш: природная граница между Европой и Британией
Одной из самых известных морских акваторий в Европе считается пролив Ла-Манш. Он связывает Атлантический океан с Северным морем и отделяет остров Великобритания от материковой части Европы.
Читать дальше