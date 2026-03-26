Водителям объяснили ситуацию со штрафами за резину не по сезону

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. С приближением летнего сезона водителям стоит вспомнить о правилах сезонной смены шин. О том, кому грозит штраф и можно ли ездить на «липучке» круглый год, агентству «Прайм» рассказал управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев.
«В зимний период — декабрь, январь, февраль — запрещено ездить на летних шинах. В летний период — июнь, июль, август — запрещена установка шипованной резины. Нарушение этих правил квалифицируется по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ и влечет штраф в размере 500 рублей», — отметил юрист.
Весенние месяцы (март, апрель, май) в перечень запретов не входят, поэтому передвигаться на шипованной резине в это время можно без опасений получить штраф. Исключение — нешипованные зимние шины, так называемую «липучку»: их использование разрешено круглый год, независимо от сезона.
Главное, что нужно помнить водителям: к июню шипованную резину стоит заменить, чтобы не нарушать закон и избежать штрафа, заключил Базылев.