Трамп: переговоры США с Ираном продолжаются

«Они [Иран] участвуют в переговорах и очень хотят заключить сделку, но боятся сказать об этом», — сказал американский лидер на мероприятии по сбору средств, организованном комитетом Республиканской партии.
Ранее США представили Ирану план из 15 пунктов. Он направлен на урегулирование ближневосточного конфликта на фоне растущего воздействия кризиса на американскую экономику. Пакистан выступил посредником.
В своем плане выхода из конфликта США требуют от Ирана демонтажа ядерного потенциала и обязательства не разрабатывать ядерное оружие. Также Вашингтон подчеркивает необходимость сохранения свободного морского коридора в Ормузском проливе.