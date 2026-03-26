В России могут ввести полный запрет на вейпы и электронные сигареты

Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции 25 марта поддержала инициативу о полном запрете производства, импорта и оборота электронных сигарет, вейпов и жидкостей для их наполнения в России. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.