В аэропорту Пулково вводили ограничения на полёты

Аэропорты Шереметьево, Внуково и Пулково принимали и отправляли рейсы только по согласованию с соответствующими органами. В Череповце ввели полный запрет на приём и выпуск самолётов.
Позже ограничения в Пулково сняли. Аналогичные меры отменили и в аэропорту Пскова. При этом в Росавиации предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов. Ведомство пояснило, что ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности полётов.
Над Ленинградской областью сбито свыше 20 беспилотников. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, атаку отражают в Киришском районе, зафиксированы повреждения в промзоне. По предварительной информации, пострадавших нет.
