Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Пулково вводили ограничения на полёты

Росавиация вводила временные ограничения в ряде аэропортов России. В Москве и Санкт-Петербурге авиагавани работали в особом режиме. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Аэропорты Шереметьево, Внуково и Пулково принимали и отправляли рейсы только по согласованию с соответствующими органами. В Череповце ввели полный запрет на приём и выпуск самолётов.

Позже ограничения в Пулково сняли. Аналогичные меры отменили и в аэропорту Пскова. При этом в Росавиации предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов. Ведомство пояснило, что ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности полётов.

Над Ленинградской областью сбито свыше 20 беспилотников. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, атаку отражают в Киришском районе, зафиксированы повреждения в промзоне. По предварительной информации, пострадавших нет.

