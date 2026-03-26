ВС США утверждают, что нанесли удары более чем по 10 тысяч целей в Иране

Более 10 тысяч целей в Иране якобы подверглись ударам с начала американской военной операции «Эпическая ярость» на Ближнем Востоке, заявил глава Центрального командования Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.
«На самом деле мы поразили 10-тысячную иранскую цель несколько часов назад», — сказал он в видеообращении, опубликованном на странице CENTCOM в социальной сети X*.
Купер отметил, что американские военные летчики совершили такое же количество боевых вылетов. Согласно его информации, в операции против Ирана задействованы более 50 тысяч военнослужащих США.
Адмирал также утверждает, что американские силы будто бы вывели из строя 92 процента крупнейших кораблей военно-морских сил Ирана. Кроме того, по словам Купера, Соединённые Штаты уничтожили в республике более двух третей мощностей по производству ракет, беспилотников и морских судов.
Напомним, ранее сообщалось, что в соответствии с подсчётами специализированного мониторингового портала Iran War Cost Tracker, расходы США на военную операцию за более чем 24 дня против Ирана превысили 30 миллиардов долларов, включая средства, направленные на содержание персонала и кораблей, переброшенных на Ближний Восток.
