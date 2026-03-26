Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС США утверждают, что нанесли удары более чем по 10 тысяч целей в Иране

Адмирал США Брэд Купер заявил, что американские военные вывели из строя 92 процента крупнейших кораблей ВМС Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Более 10 тысяч целей в Иране якобы подверглись ударам с начала американской военной операции «Эпическая ярость» на Ближнем Востоке, заявил глава Центрального командования Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.

«На самом деле мы поразили 10-тысячную иранскую цель несколько часов назад», — сказал он в видеообращении, опубликованном на странице CENTCOM в социальной сети X*.

Купер отметил, что американские военные летчики совершили такое же количество боевых вылетов. Согласно его информации, в операции против Ирана задействованы более 50 тысяч военнослужащих США.

Адмирал также утверждает, что американские силы будто бы вывели из строя 92 процента крупнейших кораблей военно-морских сил Ирана. Кроме того, по словам Купера, Соединённые Штаты уничтожили в республике более двух третей мощностей по производству ракет, беспилотников и морских судов.

Напомним, ранее сообщалось, что в соответствии с подсчётами специализированного мониторингового портала Iran War Cost Tracker, расходы США на военную операцию за более чем 24 дня против Ирана превысили 30 миллиардов долларов, включая средства, направленные на содержание персонала и кораблей, переброшенных на Ближний Восток.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
