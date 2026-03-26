«Ак Барс» выиграл у «Трактора» второй матч подряд со старта серии плей-офф КХЛ

Ранее минское «Динамо» одержало победу над московским «Динамо» в первом матче плей-офф КХЛ. Игра состоялась в Минске и завершилась со счётом 3:1. Хозяева открыли счёт на 22-й минуте: шайбу забросил Егор Бориков. В начале третьего периода преимущество увеличил Даррен Диц, отличившийся на 41-й минуте. Через четыре минуты Андрей Стась довёл разницу до трёх шайб. Единственный гол гостей был забит на 58-й минуте — отличился Дилан Сикьюра.