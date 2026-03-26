CNN: Иран усиливает оборону острова Харк, перебрасывая дополнительные войска

Иран разместил мины на острове Харк перед возможной высадкой войск США.

Источник: Комсомольская правда

Иран усиливает военное присутствие на острове Харк, размещая дополнительные войска и системы ПВО в рамках подготовки к возможной наземной операции США. Об этом сообщает CNN.

По данным американской разведки, Иран установил противопехотные и противотанковые мины вокруг острова и на его побережье. Они размещены в местах, где может быть высажен десант США.

Бывший главком объединенными ВС НАТО в Европе Джеймс Ставридис выразил обеспокоенность. По его словам, Иран сделает все возможное, чтобы нанести максимальные потери американским войскам как в море, так и после высадки на его территории.

Ранее KP.RU сообщал, что Иран атаковал военные базы США и позиции израильской армии в нескольких городах Израиля. По данным КСИР, иранские силы использовали беспилотники и жидкотопливные ракеты.

ВС Ирана нанес удары для уничтожения военной инфраструктуры противника. Были атакованы базы Эд-Дафре, Виктория, база 5-го флота США и ВВС «Принц Султан».

