CNN: Иран усиливает оборону острова Харк, перебрасывая дополнительные войска

По данным американской разведки, Иран установил противопехотные и противотанковые мины вокруг острова и на его побережье. Они размещены в местах, где может быть высажен десант США.
Бывший главком объединенными ВС НАТО в Европе Джеймс Ставридис выразил обеспокоенность. По его словам, Иран сделает все возможное, чтобы нанести максимальные потери американским войскам как в море, так и после высадки на его территории.
ВС Ирана нанес удары для уничтожения военной инфраструктуры противника. Были атакованы базы Эд-Дафре, Виктория, база 5-го флота США и ВВС «Принц Султан».
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше