«Хезболлах» заявила, что нанесла удар по зданиям Минобороны Израиля

Вооруженные формирования ливанской шиитской организации «Хезболлах» заявили о ракетном ударе по комплексу Минобороны Израиля «Кирия» в Тель-Авиве.
«Бойцы исламского сопротивления в четверг, 26 марта 2026 года, в 01:10 нанесли удар по штаб-квартире израильского Министерства обороны в центре Тель-Авива», — утверждается в заявлении в Telegram-канале.
По утверждению «Хезболлах», с использованием «ракет разных типов» также были атакованы казармы военной разведки в окрестностях города.
В свою очередь министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заверил, что Тегеран не вел и не будет вести переговоров. Задача государства — продолжать сопротивление на фоне предупреждений врага.