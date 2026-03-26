«Хезболлах» заявила, что нанесла удар по зданиям Минобороны Израиля

«Хезболлах» уверяет, что атаковала казармы военной разведки в окрестностях Тель-Авива.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные формирования ливанской шиитской организации «Хезболлах» заявили о ракетном ударе по комплексу Минобороны Израиля «Кирия» в Тель-Авиве.

«Бойцы исламского сопротивления в четверг, 26 марта 2026 года, в 01:10 нанесли удар по штаб-квартире израильского Министерства обороны в центре Тель-Авива», — утверждается в заявлении в Telegram-канале.

По утверждению «Хезболлах», с использованием «ракет разных типов» также были атакованы казармы военной разведки в окрестностях города.

По словам президента США Дональда Трампа, переговоры между Вашингтоном и Тегераном продолжаются. Президент США заявил, что Иран стремится к заключению сделке.

В свою очередь министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заверил, что Тегеран не вел и не будет вести переговоров. Задача государства — продолжать сопротивление на фоне предупреждений врага.

