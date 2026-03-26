Врач рассказала, можно ли «лечить холодом» горло

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Холодные напитки могут облегчить дискомфорт при боли в горле, заявила РИА Новости врач-терапевт Красногорской клинической больницы министерства здравоохранения Московской области Татьяна Александрова.
«Мнение о “лечении холодом” можно рассматривать как частично обоснованное с точки зрения симптоматического облегчения. Как холодные, так и теплые напитки в ряде случаев могут уменьшать дискомфорт, например, при боли в горле, однако выраженного лечебного преимущества одного подхода над другим не установлено», — сказала Александрова.
Как отметила врач, основное значение в терапии имеет воздействие на причину заболевания, а не только на симптомы.