Горелкин: В России будет только один национальный мессенджер

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в четверг, 26 марта, заявил, что в России будет только один мессенджер, наделенный статусом национального.
— Родина у нас одна, и мессенджер у нас национальный будет один. Я вообще считаю, что словом «национальный» не следует разбрасываться, — сказал депутат.
По его словам, наличие сразу нескольких таких сервисов создает благоприятную среду для деятельности мошенников, поскольку чем больше «сущностей», тем проще злоумышленникам встраиваться в систему.
Он подчеркнул, что необходимо навести «максимально серьезный порядок» в выбранном мессенджере и отрабатывать лучшие практики безопасности именно в нем, передает ТАСС.
Ранее генеральный директор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков заявил, что процесс ограничения доступа к Telegram в России перешел в решающую фазу. Стабильная работа сервиса без использования VPN стала невозможной.
В СМИ также появилась информация, что источник, близкий к создателю мессенджера Павлу Дурову, назвал полную блокировку Telegram неизбежной. При этом судьба мессенджера — прежде всего политический вопрос, и Дуров, уступив властям, понесет серьезный имиджевый удар.