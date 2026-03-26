Горелкин: В России будет только один национальный мессенджер

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в четверг, 26 марта, заявил, что в России будет только один мессенджер, наделенный статусом национального.

— Родина у нас одна, и мессенджер у нас национальный будет один. Я вообще считаю, что словом «национальный» не следует разбрасываться, — сказал депутат.

По его словам, наличие сразу нескольких таких сервисов создает благоприятную среду для деятельности мошенников, поскольку чем больше «сущностей», тем проще злоумышленникам встраиваться в систему.

Он подчеркнул, что необходимо навести «максимально серьезный порядок» в выбранном мессенджере и отрабатывать лучшие практики безопасности именно в нем, передает ТАСС.

Ранее генеральный директор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков заявил, что процесс ограничения доступа к Telegram в России перешел в решающую фазу. Стабильная работа сервиса без использования VPN стала невозможной.

В СМИ также появилась информация, что источник, близкий к создателю мессенджера Павлу Дурову, назвал полную блокировку Telegram неизбежной. При этом судьба мессенджера — прежде всего политический вопрос, и Дуров, уступив властям, понесет серьезный имиджевый удар.