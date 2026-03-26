Паспорт Британии не спасет: юрист раскрыл, что теперь ждет Гребенщикова

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский прокомментировал получение Борисом Гребенщиковым* гражданства Великобритании, куда музыкант уехал сразу после начала спецоперации. Эксперт сказал, какие последствия теперь ждут музыканта.
«Никаких изменений для него не произойдёт. С точки зрения Российской Федерации лица, имеющие двойное гражданство (в данном случае — России и Великобритании), рассматриваются в первую очередь как граждане РФ, за исключением случаев, прямо указанных в законе. В законодательстве эти исключения в основном касаются владения и управления стратегическими предприятиями. В таких ситуациях факт наличия двойного гражданства требует согласования кандидатуры владельца или руководителя правительственной комиссией. К Борису Гребенщикову подобные исключения не относятся, следовательно, для Российской Федерации он остаётся гражданином России. Это никак не повлияет на его статус или наложенные на него ограничения», — сказал Хаминский.
«Что касается налогов: если Гребенщиков* является налоговым резидентом Великобритании, то платит налоги там. Поскольку он давно не проживает в России и не является её налоговым резидентом, здесь он подоходный налог не платит. Если же он проводит часть времени в Великобритании, а часть — в других странах, не становясь резидентом ни одной из них, может возникнуть ситуация, при которой подоходный налог не уплачивается нигде. Однако имущественные налоги, если у него есть недвижимость на территории Великобритании или России, он обязан платить в общем порядке», — добавил юрист.
Хаминский также отметил, если Гребенщиков* примет решение отказаться от российского гражданства, это не лишит его статуса иноагента.
«Он имеет право отказаться от российского гражданства, но вряд ли это будет благоразумно с его стороны. Думаю, он не пойдет на такой шаг. Нужно понимать: Гребенщиков* исполняет песни на русском языке. Наверное, 99% его аудитории — это русскоязычные люди. На его выступления ходят граждане России, постоянно проживающие за границей или находящиеся там временно (туристы, командировочные), потому что он поёт привычные им песни. И вот так разбрасываться гражданством страны, язык которой является основным для творчества артиста и его слушателей, было бы, наверное, не самым разумным решением», — подытожил Хаминский.
Как сообщалось, в октябре 2025 года суд в Санкт-Петербурге выписал штраф музыканту Гребенщикову* в 40 тысяч рублей за нарушение правил деятельности иноагента.
* Признан в России иностранным агентом.