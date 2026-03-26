В Московском регионе прогнозируют теплую и солнечную погоду до конца недели

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Теплая и солнечная погода в Московском регионе сохранится до конца недели, дневные температуры составят до 15 градусов тепла, ночью прогнозируется слабый минус. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«В ближайшие дни у нас сохраняется солнечная хорошая погода, без осадков, пока еще ночью у нас держится минус. В ночь на четверг в Москве минус 2−4 градуса, в центре города плюс 3−5, по области минус 2−7. Проявляется слабый ветер, днем в Москве в четверг плюс 12−14 градусов», — сказала Макарова.
Она добавила, что, несмотря на прошлые прогнозы, в пятницу сохранится хорошая погода. Температура ночью в Москве 0 — минус 2, а 28 марта уже 0 — плюс 2. После этого в Москве зафиксируется плюсовая температура.
По словам синоптика, 28, 29 и 30 марта днем в Москве будет плюс 12−14 градусов, по области плюс 10−15.