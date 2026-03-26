Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме: речь идет о ботах

Мошенники начали массово применять ботов для атак на граждан РФ. Для этого они создают бот-фермы, которые с использованием ИИ в круглосуточном режиме перебирают все элементы управления в приложении банка, пытаясь обнаружить ошибки логики. Об этом предупредил вице-президент по информационной безопасности «МТС банка» Илья Зуев.
«Мошенники покупают тысячи симок, вставляют их в специальные боксы, и телефоны начинают жить своей жизнью — заходят в банковские приложения, пытаются проводить платежи, менять лимиты», — сказал Зуев в беседе с РИА Новости.
По его словам, для противодействия бот-атакам банки используют, в частности, отечественную разработку — систему Preventive Proxy, предназначенную для борьбы с киберпреступностью.
По информации эксперта Александры Пожарской, злоумышленники также начали устанавливать шпионские программы на устройства россиян без их ведома.