Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме: речь идет о ботах

Мошенники начали массово применять ботов для атак на граждан РФ. Для этого они создают бот-фермы, которые с использованием ИИ в круглосуточном режиме перебирают все элементы управления в приложении банка, пытаясь обнаружить ошибки логики. Об этом предупредил вице-президент по информационной безопасности «МТС банка» Илья Зуев.