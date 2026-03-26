Названа главная ошибка при встрече с клещом хиаломма

В сезон активности клещей лучше выбирать закрытую одежду, плотно прилегающую к телу, с длинными рукавами и закрытой шеей, а также не забывать про головные уборы. Брюки желательно заправлять в носки или обувь, а после прогулки обязательно осматривать себя, детей и домашних животных. Если речь идет о южных регионах, где могут встречаться хиаломма, особенно важно не рассчитывать только на репелленты и делать ставку именно на механическую защиту и регулярный осмотр.