«Северсталь» сравняла счёт в серии плей-офф КХЛ с «Торпедо»

Ранее казанский «Ак Барс» уверенно начал свою серию плей-офф и одержал две победы подряд над челябинским «Трактором». В одном из матчей команда выиграла со счётом 4:2, продемонстрировав стабильную игру в атаке. В составе казанцев отличились сразу несколько игроков, включая Кирилла Семёнова, оформившего дубль. После двух встреч счёт в серии стал 2:0 в пользу «Ак Барса».