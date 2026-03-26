Пропали в тумане реки: у Волчьей исчезла целая рота ВСУ

На харьковском направлении без вести пропала рота ВСУ. Военный эксперт Джерелиевский рассказал, что куда могли без следа исчезнуть солдаты противника.

Источник: Аргументы и факты

Военный эксперт Борис Джерелиевский не исключил массовую сдачу в плен роты ВСУ на харьковском направлении, которая, как сообщалось, пропала без вести.

Речь идет о второй роте 159-й отдельной механизированной бригады противника, по данным российских силовых структур, исчезнувшей без следа между селами Волоховка и Бочково. Там украинские боевики понесли значительные потери при попытке форсировать реку Волчью.

«Это могла бы быть и массовая сдача в плен, или переход на нашу сторону — такого вполне можно ожидать. Если это так, то информация в ближайшее время об этом появится», — сказал Джерелиевский в беседе с aif.ru.

Военный эксперт напомнил, что подобные случаи происходили во время Великой Отечественной войны: в 1943 году целая бригада коллаборационистов перешла на сторону партизан Красной армии.

«Сейчас, за время СВО, таких крупных переходов ещё не было — максимум взвод. Но когда-то ведь надо начинать сдаваться целыми ротами», — подытожил Джерелиевский.

Численность роты в ВСУ не является фиксированной величиной и может существенно варьироваться в зависимости от рода войск. К примеру, десантно-штурмовая рота насчитывает примерно 80 человек.

Как сообщалось, продвигающиеся в районе харьковского города Волчанск российские подразделения взяли под контроль территорию одного из рекреационных центров у Северского Донца.

