Гребенщикову* грозит уголовное дело из-за нового гражданства

Напомним, Борис Гребенщиков* получил гражданство Великобритании. Артист и его супруга Ирина зарегистрировали компанию BG PLUS LLP в декабре 2022 года, указав российское гражданство. Спустя более трёх лет, 16 марта 2026 года, в документах компании появились обновлённые сведения, где оба значатся гражданами Великобритании. Музыкант покинул Россию вскоре после начала специальной военной операции. В дальнейшем он заявлял, что не считает себя эмигрантом.