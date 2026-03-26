В ГД прокомментировали борьбу с кибермошенниками: «Лазутчики все равно будут»

Противодействие кибермошенникам представляет собой гонку вооружений. Абсолютной защиты онлайн-платформ от скамеров добиться нельзя, определенные инциденты неизбежны, считает депутат ГД Антон Горелкин.
«Можно сделать ее [защиту] с максимально высоким уровнем безопасности, но при этом, конечно, отдельные лазутчики там могут появляться. Абсолютно безопасная от мошенников платформа — это утопия», — сказал Горелкин для ТАСС.
Парламентарий подчеркнул, что сегодня главная задача — утяжелить труд мошенника, сделать его работу крайне финансово невыгодной и затратной, чтобы ему было тяжело.
Как ранее подчеркивала эксперт Александра Пожарская, мошенники начали незаметно для владельцев внедрять шпионское ПО на гаджеты граждан РФ.
В свою очередь IT-эксперт Александр Токаренко предупредил, что на фоне проблем с Telegram мошенники начали впаривать россиянам приложение MeshCore, обещая доступ к мессенджеру без интернета.