В ГД прокомментировали борьбу с кибермошенниками: «Лазутчики все равно будут»

Депутат Горелкин назвал утопией полную защиту от мошенников в интернете.

Источник: kp_ru

Противодействие кибермошенникам представляет собой гонку вооружений. Абсолютной защиты онлайн-платформ от скамеров добиться нельзя, определенные инциденты неизбежны, считает депутат ГД Антон Горелкин.

«Можно сделать ее [защиту] с максимально высоким уровнем безопасности, но при этом, конечно, отдельные лазутчики там могут появляться. Абсолютно безопасная от мошенников платформа — это утопия», — сказал Горелкин для ТАСС.

Парламентарий подчеркнул, что сегодня главная задача — утяжелить труд мошенника, сделать его работу крайне финансово невыгодной и затратной, чтобы ему было тяжело.

Как ранее подчеркивала эксперт Александра Пожарская, мошенники начали незаметно для владельцев внедрять шпионское ПО на гаджеты граждан РФ.

В свою очередь IT-эксперт Александр Токаренко предупредил, что на фоне проблем с Telegram мошенники начали впаривать россиянам приложение MeshCore, обещая доступ к мессенджеру без интернета.