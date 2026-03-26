Путин одобрил установку памятника Александру Меншикову в Петербурге

Президент России Владимир Путин одобрил инициативу об установке в Санкт-Петербурге памятника первому генерал-губернатору города, сподвижнику Петра I Александру Меншикову. Соответствующее предложение было озвучено на заседании Совета по культуре и искусству.

С инициативой выступил художественный руководитель Театра балета Борис Эйфман. Он предложил установить монумент на площади вблизи Биржевого моста, рядом со строящимся зданием театра. По его словам, это место исторически связано с Меншиковым — его дворец на Васильевском острове был центром петровских ассамблей.

— Что касается памятника Меншикову, то вы абсолютно правы. И место, которое вы называете, оно, на мой взгляд, подходит для этого… Мне кажется, очень хорошее место. Я с губернатором обязательно переговорю. Поработаем обязательно и, надеюсь, добьемся нужного нам всем результата, — заявил президент.

Поддержку инициативе также выразил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, отметив, что музей уже 50 лет «культивирует культ Меншикова» и тот безусловно заслужил памятник, передает ТАСС.

18 декабря 2025 года на киностудии имени Горького в Москве открыли памятник создателям советского многосерийного фильма «Семнадцать мгновений весны». Это событие приурочили к 105-летию Службы внешней разведки России, которое отмечается 20 декабря.