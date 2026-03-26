«Огненный дождь» обрушился на Израиль: супероружие Ирана сжигает все цели

Иранский ракетный «огненный дождь» накрывает Израиль, он способен поразить цели на площади, равной нескольким стадионам. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
Ранее СМИ сообщали, что «огненный дождь» из ракетных суббоеприпасов продолжает накрывать Израиль.
В Сети появилось множество видео, как баллистические ракеты Ирана средней дальности, боевые части которых снаряжены десятками суббоеприпасов, атакуют цели.
«Этими ракетами работают по аэродромам, по местам скопления боевой техники, личного состава, ну, а в данном случае ещё и работают по базам Израиля. Вообще, их можно применять и для ударов по объектам энергетики. У ракеты “Хоррамшахр-4” 80 элементов в боевой части, но все они небольшой мощности, но серьезных разрушений они причинить не могут», — сказал Кнутов.
При этом он отметил, что «огненный дождь» может накрыть площадь, равную нескольким стадионам.
«Эти суббоеприпасы накрывают определенную площадь, даже сразу несколько стадионов. И таким образом уничтожают цели, которые находятся на этой площади», — уточнил эксперт.