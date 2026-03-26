Пропали без вести 80 душ: эксперт сказал, куда делась рота ВСУ у Харькова

На харьковском направлении была зафиксирована пропажа подразделения ВСУ. Речь идет о второй роте 159-й отдельной механизированной бригады, которая, по данным российских силовых структур, исчезла без вести между селами Волоховка и Бочково. Перед этим украинские подразделения предпринимали попытку форсирования реки Волчьей и понесли потери.
Массово сдались в плен.
Военный эксперт Борис Джерелиевский в комментарии aif.ru рассмотрел возможные причины исчезновения роты. По его словам, одна из версий — массовая сдача в плен или переход на сторону российских сил.
«Это могла бы быть и массовая сдача в плен, или переход на нашу сторону — такого вполне можно ожидать. Если это так, то информация в ближайшее время об этом появится», — сказал Джерелиевский.
Эксперт привел исторический пример: в 1943 году целая бригада коллаборационистов перешла на сторону партизан Красной армии. Он также отметил, что за время СВО подобных случаев сдачи целыми ротами не фиксировалось — максимально речь шла о взводе.
Массово дезертировали.
Альтернативный сценарий, по мнению Джерелиевского, — массовое дезертирство. Эксперт исходит из отсутствия признаков боестолкновения или подрыва на минных полях, которые обычно оставляют фиксируемые сигналы.
«Если бы имело место боестолкновение или если бы они забрели на минное поле, всё-таки были бы какие-то сигналы. Более вероятным сценарием выглядит массовое дезертирство целой роты», — заявил эксперт.
Джерелиевский связывает такую вероятность с ситуацией внутри украинской армии. По его словам, подразделения ВСУ пополняются за счет принудительной мобилизации. Новобранцы, имеющие низкую мотивацию, влияют на моральное состояние более опытных военнослужащих. Эксперт добавил, что ряды армии покидают не только мобилизованные, но и кадровые офицеры, добровольцы первой волны, а также лица, имеющие государственные награды.
Кроме того, Джерелиевский обратил внимание на сообщения украинских СМИ о наличии заградотрядов. Он полагает, что в таких условиях у целого подразделения больше шансов на успешный выход, чем у малых групп или одиночных бойцов.
Численность роты в ВСУ не фиксирована и зависит от рода войск. Например, десантно-штурмовая рота насчитывает около 80 человек.