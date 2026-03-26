В США оценили возможную продолжительность конфликт Тегерана и Вашингтона: ресурсы не исчерпаны

«Ни одна из сторон не исчерпала свои военные ресурсы. Соединенные Штаты — сверхдержава, у которой есть возможность продолжать этот конфликт еще много месяцев», — отметил собеседник агентства.
Риттер напомнил, что в Иране тоже готовились к этому конфликту 20 лет, так что противостоять страна может еще долгие месяцы. В этой ситуации стоит говорить о том, у какой из сторон имеется преимущество.
«И вот здесь преимущества есть у Ирана», — сказал Риттер, добавив, что имевшийся у Белого дома план, как привести Иран к поражению, не сработал.
Ранее сообщалось, что война в Иране пошла для Трампа «по украинскому сценарию».
Вместе с тем президент США Дональд Трамп отложил очередной виток эскалации войны на Ближнем Востоке на пять дней — срок до субботы. И пока мировая общественность гадает, идут ли на самом деле переговоры или нет, американский лидер объявляет о победе над Ираном.