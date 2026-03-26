Возраст отца после 35 лет снижает шанс рождения ребенка в два раза

Вероятность рождения живого ребенка у мужчин старше 35 лет снижается примерно в два раза, следует из методических рекомендаций Минздрава РФ по репродуктивной диспансеризации, с которыми ознакомился ТАСС.

Снижение показателя фиксируется даже при использовании вспомогательных репродуктивных технологий, включая экстракорпоральное оплодотворение.

В документе отмечается, что ключевую роль в сохранении репродуктивного здоровья играет своевременная диагностика. Подчеркивается необходимость комплексной оценки состояния мужчин, поскольку бесплодие нередко выявляется у пациентов без выраженных жалоб.

Рекомендации Минздрава ориентированы на раннее выявление факторов риска и профилактику нарушений репродуктивной функции.

Ранее сообщалось, что в рамках обновленных подходов к диспансеризации женщин, не планирующих беременность, могут направлять на консультации к медицинскому психологу.

Читайте также: Оптимальный возраст для рождения детей назвали в российском Минздраве.