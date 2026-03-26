Юрист рассказал, как через суд взыскать с соседа-курильщика до 20 тысяч рублей

Россияне могут потребовать компенсацию до 20 тысяч рублей через суд, если в их квартиру попадает табачный дым от соседей. Об этом сообщил преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия.
По словам юриста, граждане имеют право на благоприятную среду, свободную от воздействия табачного дыма. Если сосед не реагирует на замечания, можно обратиться в суд с требованием о компенсации морального вреда. На практике такие выплаты составляют от пяти до 20 тысяч рублей. Сумма зависит от того, как дым повлиял на человека или членов его семьи.
Пачулия отметил, что курение в собственной квартире не запрещено, но при этом нельзя нарушать права третьих лиц. Верховный суд уже разъяснял: курить в жилом помещении можно, но так, чтобы дым не выходил за его пределы, передает ТАСС.
Советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ольга Власова рассказала, что россиян могут оштрафовать, если их бытовая техника создает шум выше допустимого. Она пояснила, что днем предел составляет 55 дБА, ночью — 45 дБА, и наказание зависит не от причины шума, а от его силы.