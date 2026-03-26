Президент Кубы Мигель Диас-Канель рассказал о статусе переговоров с США

Президент Кубы заявил, что переговоры с США находятся на начальной стадии.

Источник: Комсомольская правда

Контакты между Кубой и США для выстраивания диалога продолжаются, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель. Он уточнил, что при этом Гаване пока не ясны цели американской стороны.

«Недавно наши представители провели встречи с сотрудниками госдепартамента США, направленные на обсуждение двусторонних разногласий и поиск решений», — передает слова кубинского главы Canal Red.

На вопрос о требованиях США политик ответил, что к этой стадии переговоры пока не подошли.

Как отметил политик, переговоры нацелены на определение точек расхождения, по которым можно достичь договоренностей. В числе возможных тем он назвал экономику, инвестиции, миграцию, противодействие наркотрафику и другие.

Тем времени глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что переговоры Вашингтона и Тегерана продолжаются, а Иран стремится к заключению сделке.

