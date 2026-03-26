Израиль и США в панике: Иран применяет умные ракеты, обманывающие ПВО

Иран в конфликте на Ближнем Востоке начал применять умные ракеты, способные обходить ПВО. Подробнее об этом aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
«Иран применяет новые ракеты. Я видел анимацию еще во время двенадцатидневной войны. А сейчас появились реальные кадры, на которых видно, как ракета идет по синусоиде. У нее многоблочная боевая часть, то есть разделяющаяся. Но сама ракета летит по синусоиде вертикально вниз, перехватить ее практически невозможно», — сказал Кнутов.
Американские противоракетные комплексы THAAD и Patriot не могут справиться с этими ракетами, добавил эксперт.
О применении маневренных ракет ранее сообщала газета Financial Times, утверждая, что Тегеран использовал их для атак на газовые объекты «Катар Энерджи».
