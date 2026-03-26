Израиль и США в панике: Иран применяет умные ракеты, обманывающие ПВО

Иран применяет маневренные ракеты для ударов по США и Израилю. Военный эксперт Кнутов рассказал, в чем особенность этих ракет.

Источник: Аргументы и факты

Иран в конфликте на Ближнем Востоке начал применять умные ракеты, способные обходить ПВО. Подробнее об этом aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Иран применяет новые ракеты. Я видел анимацию еще во время двенадцатидневной войны. А сейчас появились реальные кадры, на которых видно, как ракета идет по синусоиде. У нее многоблочная боевая часть, то есть разделяющаяся. Но сама ракета летит по синусоиде вертикально вниз, перехватить ее практически невозможно», — сказал Кнутов.

Американские противоракетные комплексы THAAD и Patriot не могут справиться с этими ракетами, добавил эксперт.

О применении маневренных ракет ранее сообщала газета Financial Times, утверждая, что Тегеран использовал их для атак на газовые объекты «Катар Энерджи».

Кнутов также ранее объяснил, какие цели Иран поражает «огненным дождем» в Израиле.