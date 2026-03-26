В Кузбассе компания выплатила работникам долг по зарплате в 40 млн рублей

КЕМЕРОВО, 26 марта. /ТАСС/. Кузбасская компания выплатила 40 млн рублей задолженности по зарплате перед 282 работниками, сообщили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.
«Установлено, что руководство предприятия в период с сентября по декабрь 2025 года не выплачивало заработную плату 282 работникам организации. Общая сумма задолженности составила около 40 млн рублей. Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования задолженность перед работниками погашена полностью», — говорится в сообщении.
Уточняется, что юридическое лицо оштрафовано на 100 тыс. рублей по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Также на основании материалов прокурорской проверки следственными органами в отношении руководителя организации возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), результаты расследования которого находятся на контроле надзорного органа. В правоохранительных органах уточнили ТАСС, что речь идет о заводе «Сибэнергосила».