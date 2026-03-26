Трамп передразнил потерявшегося на сцене Байдена: «Людям нужен президент, который может найти выход»

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на встрече со сторонниками Республиканской партии снова вспомнил о своем предшественнике, демократе Джо Байдене, и представил собравшимся пародию на него.
В выступлении глава Белого дома напомнил о постоянных нелепых ситуациях, в которые попадал Байден: вечно запинался в ходе выступлений, на несколько минут терялся и не мог спуститься со сцены.
«Байден… не мог найти лестницу. Людям это не нужно, им нужен президент, который может найти выход. Что случилось?! Что случилось?! (отсылка к риторическим вопросам Байдена со сцены — Прим. Ред.)… Я его терпеть не мог», — признался Трамп.
Ранее Трамп заявил, что нужно провести расследование против бывшего лидера США Джо Байдена. При этом Трамп язвительно заметил, что его предшественнику следовало бы помиловать себя, покидая Белый дом.
Ранее KP.RU сообщил, что Трамп в первый день президентства отменил больше 70 указов, которые ранее подписал Байден, включая манифесты о помиловании преступников.